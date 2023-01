IRS dá mais dinheiro a partir de fevereiro a quem ganha até 964 euros por mês

Objetivo é evitar que estes trabalhadores vejam o aumento salarial anulado pela mudança de escalão.

Foram esta quarta-feira publicadas em ‘Diário da República’ as novas tabelas corrigidas de IRS que irão vigorar até 30 de junho, e que vão ter um impacto direto nos trabalhadores que ganham até 964 euros brutos/mês. Estamos a falar de um universo superior a dois milhões de portugueses.Saiba mais no site do Correio da Manhã