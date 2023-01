Militar da GNR espancado obrigado a pagar 306 euros ao tribunal

Agressor foi condenado a uma multa de 750 euros e a uma pena de oito meses de prisão suspensa.

O militar da GNR de Quarteira que foi espancado por um praticante de artes marciais num supermercado foi obrigado a pagar 102 euros para ser assistente no processo e outros 204 euros de custas judiciais devido ao pedido de indemnização efetuado.