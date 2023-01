Já há árbitro para a final da Allianz Cup entre Sporting e FC Porto

Duelo disputa-se no sábado, pelas 19h45.

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta quinta-feira, que João Pinheiro vai dirigir o clássico entre Sporting e FC Porto da final da Allianz Cup, que se joga no sábado, no Estádio Municipal de Leiria, pelas 19h45. Rui Cidade e Nélson Pereira serão os seus assistentes, e Tiago Martins estará no VAR.O 4.º árbitro será Cláudio Pereira, enquanto Fábio Melo e João Bessa Silva serão os assistentes do VAR.Sporting e FC Porto, recorde-se, defrontam-se na final da Allianz Cup depois de terem superado, respetivamente nas meias finais, Arouca e Ac. Viseu.