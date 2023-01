Justiça investiga contratação ilegal de militantes do PS e PSD na Câmara de Lisboa

O Ministério Público está a investigar suspeitas de contratação ilegal de militantes dos partidos políticos, em regime de avença, para os gabinetes na Câmara de Lisboa. O foco desta investigação consta na informação associada ao mandado de buscas que a Polícia Judiciária (PJ) realizou na última terça-feira à autarquia. E, segundo apurou o, o inquérito abrangerá sobretudo ‘boys’ do PS e do PSD.Saiba mais no site do Correio da Manhã