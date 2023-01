Marco Aragão, de 40 anos, preso pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária por ter enviado uma carta ao Presidente da República com ameaças de morte e uma bala no interior, vai ficar fechado 22 horas por dia na ala psiquiátrica do Hospital-Prisão de Caxias, Oeiras.Saiba mais no site do Correio da Manhã