Jovem de 19 anos morre em despiste de mota no Porto

Uma jovem de 19 anos morreu e um homem de 31 sofreu ferimentos graves no despiste de um motociclo, esta madrugada de sexta-feira, à beira-rio, no Porto.O acidente ocorreu pelas 03h45 na chamada curva do Anjo da rua das Sobreiras, em Lordelo do Ouro.As vítimas foram socorridas pelo INEM e Bombeiros Portuenses. O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santo António.O corpo da vítima mortal foi removido para o Instituto de Medicina Legal do Porto.A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.