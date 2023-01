Menino de sete anos brincava com primo quando engoliu pilha que o matou

José Pedro, de sete anos, estava a brincar com o primo em Zambujal, Cantanhede, quando engoliu uma pilha acidentalmente. Decorridos 16 dias, morreu vítima de vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos). Filho de emigrantes portugueses na Suíça, o menino estava com os pais a passar a época natalícia em casa da família, em Zambujal.Leia no Correio da Manhã.