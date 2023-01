Menina de cinco anos morre engasgada com lanche no banco de trás do carro da mãe

Samantha levou filha ao hospital porque ambulância disse estar demasiado longe para salvar a criança.

Imogen Lennon, de cinco anos, morreu engasgada com o lanche no banco de trás do carro da mãe quando estavam a caminho de casa, em Canowindra, na Austrália. O caso aconteceu a 16 de janeiro.Samantha, a mãe, ainda chamou uma ambulância mas foi-lhe dito que estava demasiado longe para chegar a tempo de salvar a vida da criança. Ela própria conduziu filha ao hospital, mas Imogen acabou por morrer.Tamara Harrison, uma amiga da família, disse que a morte da menina foi uma "perda trágica". Imogen era uma criança "brilhante, determinada, amorosa e atrevida", acrescentou.Segundo conta ao The Mirror, a mãe de Imogen foi buscá-la às aulas de natação, na tarde do dia 16, e seguiam juntas para casa quando a menina se engasgou com o lanche.Para ajudar a pagar o funeral de Imogen, foi criada uma angariação de fundos no GoFoundMe . Já foram doados 22.897 dólares (cerca de 21 mil euros).