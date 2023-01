PSP detém pai e filho suspeitos de tentativa de homicídio em Lisboa

Detenções surgiram após um tiroteio no Bairro Portugal Novo, nas Olaias.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve pai e filho, de 44 e 22 anos, por suspeitas do crime de tentativa de homicídio em Lisboa.As detenções surgiram na sequência de um tiroteio no Bairro Portugal Novo, nas Olaias, revelou a PSP em comunicado.Ao chegar ao local, a PSP apercebeu-se que duas pessoas tinham sido vítimas de disparos. Os feridos foram assistidos no local. O pai foi o autor dos disparos e o filho tentou esconder a arma usada.Ao efetuarem duas buscas domiciliárias e uma não domiciliária, os agentes da PSP apreenderam um revólver calibre .22, uma faca militar, seis invólucros deflagrados de calibre .22, sete munições calibre .22 e três telemóveis.Os detidos foram enviados para as salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, para serem presentes no juiz de Instrução Criminal de Lisboa."Foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos suspeitos, acabando o outro por ser libertado", acrescentou a PSP.