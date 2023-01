Cão pisa espingarda e mata caçador de 30 anos

Homem foi baleado nas costas e o óbito foi declarado no local.

Um cão da raça Pastor Alemão pisou acidentalmente uma espingarda de caça, que estava pousada no banco de trás do carro, e matou o dono Joseph Smith, um caçador de 30 anos, que ia a conduzir. Segundo as autoridades de Kansas, nos EUA, o caso aconteceu às 9h45 de sábado."A arma estava no banco de trás e o cano estava apontado de frente para a vítima", disse o polícia Mike Westmoreland à ABC News.O homem foi baleado nas costas e o óbito foi declarado no local.Mike Westmoreland disse que o animal pertence ao condutor do veículo.As autoridades alertam para que os caçadores não conduzam com as espingardas carregadas: "Descarregue-a se estiver dentro do veículo, ou pelo menos tenha a segurança ligada".