Imprensa revela o que fez Dani Alves depois de alegadamente agredir e violar jovem em discoteca

Jogador brasileiro encontra-se detido em Espanha desde o dia 20 deste mês.

A imprensa espanhola revela esta manhã que depois de alegadamente agredir e violar a jovem de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca, em Barcelona, Dani Alves passou pela vítima, antes de deixar o local, mostrando indiferença.Ao ver a jovem a chorar na companhia das amigas, um segurança da discoteca terá acionado o protocolo vigente em Espanha, contra a violência machista. "Não tinha consolo. Eu perguntava-lhe 'que aconteceu? Conta-me o que aconteceu! Tens de te acalmar'. Mas ela estava muito angustiada", declarou o porteiro às autoridades, segundo a imprensa da catalunha.O 'El Periódico' explica que antes de deixar a discoteca, depois da alegada agressão sexual, Dani Alves foi ao bar e pediu uma última bebida. O 'La Vanguardia' acrescenta que o ex-jogador do Barcelona cruzou-se com a vítima, que estava a chorar, ignorando-a.A mulher acabou por ser conduzida a um hospital, onde foram recolhidas provas biológicas.Recorde-se que tudo terá acontecido na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado. O defesa brasileiro acabou por ser detido a 20 de janeiro, quando se apresentou para prestar declarações numa esquadra, em Barcelona.A juíza responsável pelo processo colocou-o em prisão preventiva, por considerar haver risco de fuga.Entretanto, os familiares do jogador já se encontram em Espanha. A mãe foi vista a entrar no escritório dos advogados que representaram Dani Alves cabisbaixa e triste. Um repórter perguntou-lhe se acreditava na inocência do filho e Lúcia Alves acenou afirmativamente com a cabeça.