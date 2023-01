Israelitas e palestinianos "preparados" para eventual escalada de violência

Incursão militar de quinta-feira no campo de refugiados de Jenin transformou-se num tiroteio que deixou mortos pelo menos nove palestinianos.

As autoridades israelitas e palestinianas indicaram esta sexta-feira estarem preparadas para eventuais novos atos de violência, após os incidentes de quinta-feira na incursão de Israel na Cisjordânia, quando a probabilidade de escalada no conflito parecia diminuir.

A incursão militar de quinta-feira no campo de refugiados de Jenin transformou-se num tiroteio que deixou mortos pelo menos nove palestinianos, enquanto idênticos confrontos noutras localidades da Cisjordânia provocaram mais vítimas mortais.

Em Gaza, militantes do Hamas dispararam foguetes contra Israel, que respondeu com ataques aéreos durante a madrugada e manhã de hoje, embora limitados, num padrão que a agência noticiosa Associated Press (AP) define como "familiar", pois permite a ambos os lados responderem sem que sejam atingidos por grandes explosões.