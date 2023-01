Tribunal impõe serviços mínimos nas escolas durante período de greve

Anúncio foi feito pelo Ministério da Educação.

O Tribunal Arbitral decidiu fixar serviços mínimos na greve do pessoal docente e não docente por tempo indeterminado decretada pelo STOP, anunciou o Ministério da Educação.As escolas terão de garantir que há pessoal não docente para fornecer refeições aos alunos, garantir a sua segurança e controlar na portaria as entradas e saídas.Já os professores terão de garantir os apoios aos alunos com necessidades especiais e sinalizados pelas comissões de proteção