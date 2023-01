Pilotos da TAP dizem que ministro das Infraestruturas acabou reunião de forma "inaudita"

Presidente da SPAC diz que João Galamba saiu da reunião de forma "inaudita e que ficaram "preocupadíssimos" com o dossier.

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) criticou esta sexta-feira a reunião da estrutura com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, referindo que o governante saiu da mesma de forma "inaudita e que ficaram "preocupadíssimos" com o dossier.

Em declarações à Lusa, Tiago Faria Lopes disse que o SPAC se reuniu esta sexta-feira com o governante, mas ficou desagradado com o resultado.

"O motivo desta reunião era apresentarmo-nos e discutir algumas preocupações que temos em relação ao grupo TAP. O ministro João Galamba não nos deu tempo", criticou.