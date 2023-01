Ex-vereador da Câmara de Lisboa vai ganhar 210 mil euros com a Jornada Mundial da Juventude

José Sá Fernandes vai ser coordenador do Grupo de Projeto para a JMJ.

José Sá Fernandes, ex-vereador da Câmara de Lisboa, vai ganhar, como coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um total de cerca de 210 mil euros brutos.Sá Fernandes exerce o cargo desde 11 de outubro de 2021 e deixaria a função no final de 2023, mas o Governo prolongou o mandato do Grupo de Projeto até ao final de 2024, pelo que o ex-autarca irá exercer a função por mais um ano. Por exercer o cargo durante um ano extra, Sá Fernandes receberá, em 2024, um total de mais de 65 mil euros brutos. Com o prolongamento do mandato, o ex-autarca exercerá a função durante 16 meses após a JMJ terminar em 6 de agosto deste ano.Saiba mais no site do Correio da Manhã