Casal de turistas morre por overdose em alojamento local no Porto

Os cadáveres dos dois turistas foram encontrados no quarto do alojamento local, no centro do Porto, já depois das 13h00 desta sexta-feira. A mulher, de 46 anos, e o homem, de 49, não tinham ferimentos e no local também não existiam sinais de violência. As autoridades encontraram, no entanto, drogas duras e tudo aponta para que estas duas mortes tenham ocorrido num cenário de consumo excessivo de produtos estupefacientes. A autópsia aos corpos irá agora esclarecer aquilo que efetivamente aconteceu.Conheça a história no site do Correio da Manhã