Primeiro filho de David Carreira e Carolina Carvalho já nasceu

Parto decorreu esta sexta-feira, ao início da tarde, num hospital privado de Lisboa. O nome do bebé ainda não foi confirmado.

A atriz Carolina Carvalho, de 28 anos, e o cantor David Carreira, de 31, deram ontem as boas-vindas ao primeiro filho. A revelação foi feita pela atriz através das redes sociais.Saiba mais no site do Correio da Manhã