Vendas do novo CM voltam a crescer e aumentam 14%

A procura pelo novonas bancas de todo o País continua a crescer. Entre 9 de janeiro - dia em que osaiu pela primeira vez para as ruas com imagem renovada - e 24 de janeiro, registou-se um aumento de 14%.Só no Norte, a subida foi de 27%, com destaque para o distrito do Porto, onde oregistou uma procura superior em 36%, Aveiro (25%) e Braga (24%). Segue-se o Centro (mais 14%) - nesta região, a maior subida verificou-se em Coimbra (16%), Lisboa e Vale do Tejo (11%) e Sul (10%).De recordar que, nas últimas semanas, oreforçou a sua tiragem em sete mil exemplares diários para fazer face ao elevado interesse manifestado pelos leitores.