Família de 10 pessoas assassinada devido a disputa de terras no Brasil

Uma família de dez pessoas foi assassinada em Brasília, no Brasil, devido a uma disputa de terras. Quatro homens já foram identificados por serem suspeitos da chacina.As vítimas têm entre seis e 54 anos e todos os corpos já foram localizados.De acordo com a Globo, a cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, desapareceu no dia 12 de janeiro com os três filhos menores. No dia seguinte, o carro da mulher apareceu com os quatro corpos queimados no interior.A família reportou depois o desaparecimento dos sogros e de uma cunhada da cabeleireira. O carro do homem apareceu depois carbonizado, com dois cadáveres no interior. As investigações confirmaram que os corpos pertenciam à sogra e cunhada de Elizamar da Silva. Também a ex-mulher e filha do sogro da cabeleireira desapareceram.O corpo do sogro de Elizamar apareceu depois esquartejado e enterrado perto de uma casa usada para manter as vítimas em cativeiro, em Planaltina. Na última terça-feira apareceram os últimos três corpos, o do marido de Elizamar da Silva, Thiago Belchior, e também da ex-mulher e filha do sogro da cabeleireira.Três homens já foram detidos, um deles trabalhava com o sogro de Elizamar da Silva e foi encontrado com as mãos queimadas. Outro dos detidos confessou o crime e chegou a dizer que a chacina tinha sido encomendada por duas das vítimas, Thiago Belchior e o pai. O terceiro era o responsável por manter as vítimas em cativeiro.Um adolescente, de 17 anos, chegou também a ser detido e confessou o crime às autoridades, mas como não existiam mandados contra o jovem este foi libertado.Na origem dos crime estará a desavença devido às terras onde moravam os sogros de Elizamar da Silva, em Planaltina.