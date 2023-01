Professores recusam serviços mínimos

Ao terceiro protesto em Lisboa desde dezembro, André Pestana, líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), endureceu o discurso. Perante milhares de professores e não docentes, que desfilaram desde o Ministério da Educação, na Avenida Infante Santo, até aos jardins em frente ao Palácio de Belém, André Pestana criticou a “neutralidade” de Marcelo Rebelo de Sousa em relação às reivindicações dos profissionais.Saiba mais no site do Correio da Manhã