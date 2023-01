Bebé sem rosto a “um passo” de caminhar sozinho

“As más formações do seu filho são incompatíveis com a vida”, foi dito à mãe da criança minutos após o parto.





“O Rodrigo contraria a ciência e a lógica. Contraria diagnósticos e afirmações. Só não contraria o meu coração de mãe que, todos os dias com uma voz baixinha e serena, lhe diz que este é o caminho, não desistas dele”, escreve a mãe, nas redes sociais.



Rodrigo nasceu a 7 de outubro de 2019 sem nariz, olhos, e parte do crânio. Marlene Simão recorda palavras marcantes, que ouviu minutos após o parto no Hospital de São Bernardo, em Setúbal: “As más formações do seu filho são incompatíveis com a vida”, foi-lhe dito. Médicos garantem que lesões eram visíveis antes do nascimento.