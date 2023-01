Quatro homens apanhados pela GNR após assalto a loja de telemóveis em Paços de Ferreira

Detenção do último suspeito foi realizada quatro horas depois do assalto.

A GNR deteve na madrugada deste domingo quatro homens, dois de 21 anos, um de 27 e outro de 40, por um assalto a uma loja de telemóveis, em Paços de Ferreira.Ao que oapurou o grupo terá sido perseguido pela força policial na sequência do assalto. Ao fim de uma hora, foi possível deter três dos suspeitos.O último homem foi apanhado quatro horas mais tarde ainda em Paços de Ferreira.De acordo com fonte do Comando Geral da GNR, o material roubado foi apreendido.