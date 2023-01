Jovem fica gravemente ferido em despiste numa carrinha dos CTT em Lisboa

Vítima foi transportada para o hospital de Santa Maria.

Um jovem de 24 anos, que seguia numa carrinha dos Correios de Portugal (CTT), ficou gravemente ferido após se ter despistado na madrugada deste sábado no eixo Norte-Sul, em Lisboa.A vítima ficou encarcerada no veículo, tendo depois sido transportada para o hospital de Santa Maria onde se encontra neste momento.O alerta foi dado às 3h21 da madrugada e para o local foram mobilizados os bombeiros apoiados por quatro viaturas. A PSP e o INEM também estiveram no local.A viatura só foi retirada do local com a ajuda de uma grua passadas 12 horas do acidente.