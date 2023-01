Adolescente desaparece enquanto brinca às escondidas e aparece uma semana depois num país diferente

Fahim, que tinha sido visto pela última vez no dia 11 de janeiro no Bangladesh, foi encontrado na Malásia.

¡Increíble! Un niño que estaba jugando a las ‘escondidas’ viajó más de 3 mil kilómetros dentro de un contenedor por 6 días. Se trata de ‘Fahim’, procedente de Bangladesh, quien fue encontrado sorpresivamente por un grupo de trabajadores de un puerto en Port Klang de Malasia pic.twitter.com/9cA7PV4WQT — Última Hora Col (@ultimahorapp) January 28, 2023

Um jovem, de 15 anos, desapareceu enquanto estava a brincar às escondidas e foi descoberto uma semana depois, num país diferente. Fahim, que tinha sido visto pela última vez no dia 11 de janeiro, na cidade portuária de Chittagong, no Bangladesh, entrou para dentro de um contentor e acabou por adormecer. A carga foi depois carregada para um navio comercial, com destino à Malásia.Fahim só foi descoberto no dia 17 de janeiro em West Port, na Malásia. De acordo com o New York Post, o jovem estava num estado de desidratação severo, bastante debilitado e com febre muito elevada, tendo sido de imeadiato levado para um hospital.As autoridades suspeitaram inicialmente que Fahim estivesse envolvido num esquema de tráfico humano, mas conseguiram depois apurar que o menor ficou trancado durante uma brincadeira.