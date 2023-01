Lisboa prolonga até quarta-feira plano de apoio aos sem-abrigo devido ao frio

Estações de Metropolitano do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão continuar abertas entre as 23h00 e as 06h30.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou este domingo o prolongamento do Plano de Contingência para as Pessoas em Situação Sem-Abrigo Perante o Tempo Frio até quarta-feira devido às previsões de temperatura baixa nos próximos dias.

Em comunicado, a autarquia anunciou que vai manter-se ativa a estrutura de apoio que junta várias entidades e que foi criada no dia 24 de janeiro para este plano, o qual contemplava a existência de sete locais onde as Equipas Técnicas de Rua efetuam o encaminhamento das pessoas em situação sem-abrigo para o Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco.

Estas equipas estão localizadas no Rossio (entrada estação Metro/Praça Dom Pedro IV), no Intendente (entrada estação de metro/sapataria Guimarães), no Saldanha (entrada estação metro junto ao Novo Banco), na Gare do Oriente (entrada principal desta estação), Santa Apolónia (átrio principal da estação da CP), Cais do Sodré (entrada da estação fluvial) e Alcântara (em frente ao Pingo Doce, na Rua de Cascais).

A CML indicou ainda que as estações de Metropolitano do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão continuar a estar abertas à população em situação sem-abrigo, entre as 23h00 e as 06h30.

De acordo com o comunicado, serão servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos no Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, onde funcionará o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA).