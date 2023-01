André Ventura: "Vamos ser a voz de todos os que estão incomodados com o estado do país"

Presidente do Chega faz discurso de encerramento da Convenção Nacional do partido.

O Presidente do Chega, André Ventura, discursou este domingo no encerramento da Convenção Nacional do partido em Santarém. Entre os vários agradecimentos feitos aos militantes e apoiantes, Ventura aproveitou para fazer algumas promessas e vincar valores-chave do partido."Vamos ser a voz de todos os que estão incomodados com o estado do país", sublinhou o Líder Partidário do Chega.Um dos temas que André Ventura reforçou com mais frequência durante o discurso foi a corrupção que considera existir no Estado Português. "A corrupção vai ser toda denunciada, uma vez que é ela que destrói. Vamos continuar a lutar contra toda a hipocrisia que reina no nosso país", salientou.O Líder do Chega invocou o povo português várias vezes durante a oratória e pôde-se ouvir várias vezes em coro os militantes a gritarem "Portugal". As críticas à extrema-esquerda e ao atual executivo não faltaram."Este país pertence aos portugueses de bem e nós seremos a voz de quem trabalhou toda uma vida e se vê refém da corrupção do Governo", acrescentou.André Ventura aproveitou para agradecer aos militantes o facto de ter sido reeleito com 98,3% dos votos ao final da tarde deste sábado.As promessas para os próximos quatro anos de mandato são de conquistar as ruas, um resultado histórico nas eleições europeias e ainda liderar derrubar o Partido Socialista do poder."Quanto mais nos criticam, mais ficamos mais fortes. O chega vai vencer a António Costa, porque ele já está no fim", concluiu.