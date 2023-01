Quatro feridos em despiste de carro em Barcelos

Causas do despiste vão ser investigadas pela PSP.

Dois feridos ligeiros e dois graves foi o resultado de um despiste, ocorrido junto à rotunda do Galo, em Arcozelo, Barcelos, na tarde deste domingo. Para o socorro às vítimas, a rua foi cortada.

Os feridos graves foram transportados ao hospital de Braga e os dois ligeiros ao hospital de Barcelos.

Os bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos estiveram no local. As causas do despiste vão ser investigadas pela PSP.