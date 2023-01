Rede que traficava ‘coca’ em feijão em Vila Franca de Xira fica em prisão preventiva

Cinco traficantes foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os dez anos e os cinco anos e seis meses de cadeia, por terem importado do Brasil, em contentores marítimos, 103 quilos de cocaína - primeiro em sacas de feijão e depois na estrutura de paletes de madeira - avaliada em 2,5 milhões de euros, que esconderam num armazém em Vialonga, Vila Franca de Xira. A decisão foi do Tribunal de Loures, que agora julgou a rede travada pela PJ em setembro de 2021.Saiba mais no site do Correio da Manhã