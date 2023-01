Travado gang responsável por vaga de roubos violentos a idosos de norte a sul do País

Dois casais faziam-se passar por funcionários da Segurança Social em esquema para iludir vítimas que eram agredidas quando se apercebiam.

Dois casais deixaram, na última semana, um rasto de violência entre idosos de norte a sul do País. Atacaram em Aveiro, Vendas Novas e Avis, entre outros locais, onde agrediram as vítimas e roubaram milhares de euros em ouro e dinheiro. Na quinta-feira concretizaram novo golpe, agora em Ponte de Sor, mas não contaram com a rápida reação dos militares da GNR que já os investigavam.









Ainda tentaram fugir, mas acabaram presos numa zona de mato na posse de bens de várias vítimas assaltadas. Os dois homens e as duas mulheres, entre os 21 e os 31 anos, já têm antecedentes criminais pelos mesmos crimes e, devido à violência usada, desta vez ficaram em prisão preventiva.

O esquema era sempre o mesmo. As duas mulheres abordavam idosos em locais isolados e, fazendo-se passar por funcionários da Segurança Social ou de uma autarquia, procuravam ganhar a confiança da vítima e entrar na habitação. Depois, uma das mulheres distraía a vítima enquanto a outra procurava bens de valor. Os dois homens ficavam na retaguarda a vigiar e partiam para as agressões quando os idosos se apercebiam do esquema e os tentavam enfrentar.





O quarteto foi detido com várias bolsas e carteiras, objetos em ouro, dois relógios, quatro telemóveis e 2083 euros. O carro em que seguiam foi apreendido.