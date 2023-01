Segundo-sargento morre no campo militar de Santa Margarida, em Santarém

Militar estava de serviço quando, por motivos ainda por apurar, morreu num grave incidente com uma arma.

Um segundo-sargento, entre os 20 e os 30 anos, morreu este domingo num acidente com uma arma de fogo no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o alerta para esta morte foi dado às 20h30.

O militar estava de serviço, quando, por motivos ainda por apurar, morreu num grave incidente com uma arma, ainda assim, as primeiras informações apontam para um acidente.A GNR de Constância foi acionada e a morte está a ser investigada pela Polícia Judiciára Militar.No local, ao início da madrugada, permanecia a Polícia Judiciária Militar, a GNR e os Bombeiros de Constância.e a ministra da Defesa, Helena Carreiras, lamentou "muitissímo" a morte do militar, prestou as condolências à família e informou que o centro de psicologia aplicada já está "no terreno".

Também o Exército emitiu uma nota de "pesar e consternação" sobre a morte do militar e reiterou que "a situação está a ser investigada pelas autoridades competentes".

"O Exército lamenta profundamente o sucedido e encontra-se a prestar apoio psicológico aos familiares do militar falecido e aos restantes militares que se encontravam de serviço na Unidade, através do Centro de Psicologia Aplicada do Exército", refere o comunicado emitido esta segunda-feira.