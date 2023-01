Homem rouba carro da polícia, capota numa linha de comboio e acaba salvo pelos agentes

Vídeo do momento mostra polícias a retirar o suspeito do local e o comboio a esmagar parte do carro de patrulha.

A polícia de Atlanta, a capital do estado norte-americano da Geórgia, nos EUA, salvou um homem de ser abalroado por um comboio depois deste se ter despistado com um carro da polícia, que tinha acabado de roubar, e ter ido parar a uma linha ferroviária.Durante uma operação de trânsito, um agente saiu do carro de patrulha para abordar um condutor quando um homem, de 29 anos, entrou na viatura da polícia e fugiu a alta velocidade. "Alguém acabou de entrar no meu carro-patrulha", gritou o polícia, que levava uma bodycam ligada.Um vídeo partilhado pela polícia mostra também o momento em que o helicóptero do Departamento de Polícia de Atlanta localizou o homem em fuga com o carro da polícia, quando este acelerou para a linha do comboio, acabando por capotar.Foi nesse momento que um comboio foi avistado a aproximar-se do carro, com o suspeito preso no interior."[Os agentes] entraram imediatamente em modo de resgate, conseguiram salvar o homem e afastá-lo do comboio", disse o Sargento à FOX 5 Atlanta. Assim que conseguiram retirar o suspeito do local, o comboio esmagou parte do carro da polícia capotado.O homem foi posteriormente detido por roubo, fuga à autoridade, condução perigosa e danos a propriedade pública. Durante a operação nenhum agente ficou ferido.