Palco que ia receber Papa Francisco no Congo desaba três dias antes da visita Papal

Forte tempestade derrubou a cobertura do altar.

Parte do palco construído para recer o Papa Francisco num estádio de Kinshasa, na República Democrática do Congo, desabou durante a noite desta segunda-feira, durante uma forte tempestade. Segundo a Reuters, o acidente conteceu três dias antes da visita do Papa, que deverá chegar à República Democrática do Congo esta terça-feira à tarde e dirigir-se aos jovens e catequistas no Estádio dos Mártires em Kinshasa, na quinta-feira de manhã.