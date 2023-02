Guardas revoltados dão ‘dildo’ a comandante da GNR

Coronel José Vieira revela em reunião cartas e prenda insólita e provocatória oferecida por militares sob anonimato.

Militares da GNR insatisfeitos com o comandante territorial dos Açores manifestaram o seu descontentamento através de uma prenda de Natal insólita que chegou um mês depois da quadra festiva – um saca-caricas em forma de dildo.