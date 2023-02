Homem barrica-se em casa e ameaça os pais com faca em Almada

Detido foi transportado para o Hospital Garcia de Orta.

Um homem de 47 anos foi detido esta segunda-feira pela PSP após ter estado cerca de meia hora barricado em casa com uma faca, ameaçando os pais, em Almada. A intervenção ocorreu pelas 10h00 e partiu de um alerta das vítimas.



Agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida tiveram de arrombar a porta de casa e encontraram o agressor ensanguentado e com um discurso desconexo. Foi manietado com recurso a uma arma elétrica (‘taser’) e transportado para o Hospital Garcia de Orta.