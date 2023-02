Rapaz de 17 anos preso por violar irmã menor no quarto de casa

Menina contou o sofrimento que passou a uma colega, que de imediato alertou uma professora de ambas.

Um rapaz, de 17 anos, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, por ter violado a irmã, de apenas 10 anos, no quarto que ambos partilhavam na casa da família, no concelho da Moita. Os crimes ocorreram nas noite de 16 para 17 e 22 para 23 de janeiro.Filho da mesma mãe que a vítima mas com pai diferente, o jovem consumou relações sexuais com a menor nas duas ocasiões. Na semana passada, a menina contou o sofrimento que passou a uma colega, que de imediato alertou uma professora de ambas. Agentes da Escola Segura da PSP foram chamados à escola, e a investigação transitou para a PJ de Setúbal.O suspeito foi preso na quinta-feira e, no dia seguinte, um juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro colocou-o em prisão preventiva.