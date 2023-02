Camionista de 37 anos está desaparecido há quatro dias

Família está desesperada e deixou um apelo nas redes sociais.

Pedro Pinto, camionista de 37 anos, está desaparecido. O homem vive em Alhandra, Vila Franca de Xira, e ninguém sabe do seu paradeiro desde quinta-feira. A família está desesperada e deixou um apelo nas redes sociais. "Estejas onde estiveres vem para casa, tens sempre o nosso amor", lê-se numa publicação partilhada por amigos e familiares no Facebook.



O carro de Pedro foi encontrado na EN1, junto a uma empresa, com as portas abertas. A PSP detetou sinal do telemóvel na Bobadela, Loures, onde já foram realizadas buscas. Os bombeiros recorreram a drones. A Polícia Judiciária já foi acionada.