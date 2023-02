Ladrão usou técnica de escalada para roubar mais de 90 mil euros em ouro de casas em Cascais e Oeiras

No cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária para a residência do suspeito, os agentes apreenderam "diversos artigos de ourivesaria suspeitos de terem sido furtados", de acordo com um comunicado da PSP.

A PSP suspeita que o detido, "entre o mês de agosto de 2022 e a presente data", efetuou vários assaltos a residências em Cascais, Parede, São Domingos de Rana e Porto Salvo, "quase sempre através do método de escalamento e arrombamento". O objetivo dos assaltos seria o roubo de artigos de ourivesaria e as autoridades estimam que o homem tenha roubado artigos no valor de 94.234,00 euros, que foram comercializados em estabelecimentos de compra e venda de ouro na zona de Lisboa.A polícia recuperou grande parte desses artigos, que "foram entregues aos seus legítimos proprietários".O detido estava em liberdade condicional após ter saído da prisão no final de junho de 2022, depois de ter cumprido 12 anos de prisão.