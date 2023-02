Jogador de 21 anos sofre amputação das pernas após dar entrada no hospital com sintomas de gripe

Levi Dewey foi internado a 7 de dezembro do ano passado. O seu estado de saúde foi piorando e acabou por sofrer falência de vários órgãos.

Um jogador de futebol amador sofreu amputação de ambas as pernas amputadas dias antes de completar 21 anos, depois de ter dado entrada no hospital com sintomas de gripe, no Reino Unido.Levi Dewey foi internado a 7 de dezembro do ano passado, mas o seu estado de saúde foi piorando e acabou por sofrer falência de vários órgãos, depois de ter contraído gripe B e ter desenvolvido uma infeção pneumocócica.Os médicos informaram Levi de que este tinha uma hipótese de sobrevivência de apenas 30%. O jovem era desportista e vivia um estilo de vida ativo e saudável. Jogava pelo clube inglês Willington FC.O jovem esteve 14 dias em coma induzido. Devido à gravidade da infeção os médicos informaram Levi que era necessário proceder à amputação de ambas as pernas, dos joelhos para baixo."Levi continua otimista quanto ao futuro e está grato por estar vivo, depois de todos os acontecimentos que mudaram a sua vida", escreveu a família numa página de angariação de fundos, para apoiar o jogador no pós-operatório.