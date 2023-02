Encontrado corpo de homem desaparecido desde domingo em Abrantes

Agostinho Madeiras tinha ido dar um passeio e não regressou.

O corpo de Agostinho Madeiras, de 79 anos, foi encontrado, esta terça-feira, no rio Tejo, em Abrantes. O homem estava desaparecido desde domingo, altura em que saiu de casa para um passeio e não voltou.Nas margens do rio foram encontrados diversos pertences do homem.Os militares da GNR estão a realizar diligências para tentar apurar o que se passou.