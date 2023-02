Espanha aumenta o salário mínimo para os 1080 euros

Decisão surge após os maiores aumentos no custo de vida de que há memória desde os anos 80.

primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta terça-feira que o

Governo espanhol vai aumentar o salário mínimo para 1080 euros por mês.Depois de chegar a acordo com os sindicatos, Sánchez anunciou que o salário mínimo em Espanha vai aumentar dos 1050 euros para os 1080 euros a 14 meses, de acordo com o jornal espanhol El País.Em Espanha, desde os anos 80 que não se via um aumento de preços tão grande em bens e serviços como no ano passado. Em 2022, 24 milhões de espanhóis perderam poder de compra e esta medida vai beneficar quase dois milhões de trabalhadores no país.Com este acordo, o governo fica perto de alcançar o seu compromisso de aproximar o salário mínimo para 60% do salário médio espanhol, percentagem que ficou estabelecida como objetivo na Carta Social Europeia.