Polícia oferece mais de 9 mil euros a quem ajudar a identificar homem que roubou estátua de gorila nos EUA

Autoridades divulgaram vídeo do roubo.

Montgomery, nos Estados Unidos da América, está a oferecer uma recompensa de mais de nove mil euros (dez mil dólares) a quem revelar informações sobre um homem que roubou uma estátua de um gorila do exterior de uma loja de antiguidades.





O Departamento da Polícia do Condado deO roubo ocorreu no início do mês de janeiro e a polícia divulgou o vídeo do momento para que a população ajude a identificar o suspeito.De acordo com a polícia, trata-se de um homem "branco de constituição média".