Estudo indica que uso compulsivo das redes sociais aumenta risco de problemas sexuais

Um estudo do ISPA-Instituto Universitário de Lisboa (ISPA) concluiu que o uso "mais compulsivo" das redes sociais aumenta a probabilidade de problemas sexuais nos homens e nas mulheres, como insatisfação sexual ou disfunção erétil.

O estudo, conduzido por Rui Miguel Costa, investigador do William James Center for Research, no Ispa, conclui que "quanto maior o grau de dependência das redes sociais, maior a probabilidade de haver problemas sexuais".

Nos homens, constatou-se um maior risco de disfunção erétil e de insatisfação sexual, e nas mulheres um maior de risco de dificuldades na excitação e no orgasmo, assim como de insatisfação sexual e dor durante as relações sexuais, disse esta terça-feira à agência Lusa o investigador, que publicou recentemente a investigação no boletim científico Journal of Sexual Medicine.

O estudo decorreu entre 2019 e 2021 e focou-se na faixa etária jovem (18/30 anos) e heterossexual, disse o investigador, adiantando que a amostra contou com 1.486 participantes.