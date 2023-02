The Weeknd inicia digressão europeia em Portugal com concerto a 6 de junho no Passeio Marítimo de Algés

Preço dos bilhetes varia entre 81 e 261 euros.

O músico canadiano The Weeknd inicia em junho em Portugal a parte europeia da digressão "After Hours Til Dawn", com um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou esta terça-feira a promotora Everything is New.

O concerto do músico, que chegou a ter dois espetáculos marcados em Portugal em outubro do ano passado, está agendado para 06 de junho, e os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 10h00 de sábado, refere a promotora num comunicado divulgado esta terça-feira.

O preço dos bilhetes varia entre 81 e 261 euros.

A atual digressão do músico serve para apresentar o álbum "After Hours", editado em 2020, que inclui temas como "Blinding Lights" e "In your eyes".

Esta será a terceira atuação de The Weeknd em Portugal. Em 2012 atuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Alive, em Oeiras.

O músico deveria ter regressado a Portugal no ano passado, mas em outubro de 2021, decidiu cancelar a digressão mundial "After Hours". The Weeknd quis reformular o espetáculo e reajustar a digressão, que acabou por arrancar apenas no verão de 2022.

A digressão incluía duas datas em Lisboa - 25 e 26 de outubro de 2022, na Altice Arena -, que estavam praticamente esgotadas há vários meses.

Na nova digressão, "After Hours Til Dawn", refere a promotora, "os portadores dos bilhetes irão receber um NFT como souvenir e também o acesso a uma coleção exclusiva de NFT para a 'tour'", esta iniciativa foi criada "em colaboração com o HXOUSE, um centro de reflexão e incubadora comunitária para empreendedores criativos, onde cinco por cento das vendas da coleção NFT da 'tour' serão doadas ao XO Humanitarian Fund".

Enquanto Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial Alimentar (WFP, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU), The Weeknd "faz novamente a parceria com o WFP da ONU com o propósito de contribuir através dos fundos desta segunda etapa da tour para o Fundo Humanitário XO, um fundo que presta apoio na resposta da organização à crise de fome global".

Na digressão "After Hours Til Dawn" na Europa, um euro de cada bilhete reverte para o Fundo Humanitário XO. No Reino Unido será uma libra por bilhete.

Na primeira parte da digressão, nos Estados Unidos da América, foi feita uma doação de dois milhões de dólares, "valor que irá fornecer assistência alimentar e nutricional de emergência às regiões com maior insegurança alimentar da Etiópia".

Este valor foi atingido com um dólar por cada bilhete vendido, a venda de t-shirts exclusivas da digressão e a doação direta de 500 mil dólares pelo artista.