Autoridades investigam churrasco dentro de cela da cadeia da Carregueira em Sintra

Recluso usou um líquido combustível para assar salsichas e outra carne.

Os Serviços Prisionais estão a investigar um recluso da cadeia da Carregueira, Sintra, que no fim de semana partilhou, numa rede social, fotografias que lhe foram tiradas por companheiros de camarata enquanto preparava um churrasco.



O CM sabe que o caso ocorreu sexta-feira e as fotos foram divulgadas online no dia seguinte. O recluso usou um prato de alumínio, legal dentro das celas, e, com um líquido combustível, provocou uma chama para assar salsichas e outra carne.



Quando os guardas se deparam com estas situações, apreendem os alimentos cozinhados.