Paulinho leva três jogos de castigo e falha o clássico com o FC Porto

Paulinho foi suspenso por três jogos na sequência dos incidentes na final da Allianz Cup, entre FC Porto e Sporting. O avançado leonino apanhou um encontro de castigo pelo cartão vermelho e mais dois por ofensas à equipa de arbitragem. Desta forma, irá falhar as partidas diante de Sp. Braga (dia 1), Rio Ave (dia 6) e FC Porto (dia 12), todos para a Liga Bwin.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4.° árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", pode ler-se no relatório do árbitro, segundo foi revelado no mapa de castigos pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Recorde-se que o avançado leonino viu dois amarelos em oito minutos (entre os 63' e os 71'), protestando com os árbitros à saída do relvado.