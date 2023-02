Rapaz de 15 anos roubado por grupo de 18 jovens à porta da escola em Lisboa

O rapaz, de 15 anos, estava junto ao Campus Académico do Lumiar, Lisboa, quando avistou um grupo “de cerca de 18 jovens”. Três “agarraram-no, obrigando-o a baixar a cabeça” e a entregar bens no valor de mais de 500 euros - uma carteira de 350 euros e uns auscultadores sem fios que custam 170 euros, adiantou esta terça-feira aofonte policial. Tudo isto aconteceu pelas 15h00 de dia 25 e, graças à intervenção policial, oito jovens, entre os 14 e os 19 anos, acabaram identificados e os bens recuperados.Saiba mais no site do Correio da Manhã