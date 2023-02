Frio extremo nos EUA causa dois mortos e cancela mais de 1700 voos

Serviços de emergência já responderam a centenas de colisões de carros um pouco por todo o estado do Texas.

Temperaturas frias extremas nos Estados Unidos fizeram até ao momento duas vítimas mortais, no Texas, e levaram ao cancelamento de mais de 1700 voos em todo o país, de acordo com as autoridades.

Os serviços de emergência responderam a centenas de colisões de automóveis um pouco por todo o estado do Texas, e o governador republicano, Greg Abbott, pediu à população para se manter longe das estradas.

Para já, há o relato de um morto em Austin, na madrugada de terça-feira, num choque em cadeia, e de uma outra vítima mortal, um homem de 45 anos, na segunda-feira, numa estrada perto de Dallas, de acordo com a polícia de Arlington.