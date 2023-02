Juros da casa asfixiam famílias com aumento de 126 euros por cada 100 mil de empréstimo

As prestações do crédito à habitação vão voltar a agravar-se para os contratos que forem revistos este mês, refletindo a subida das taxas Euribor em todos os prazos. Por cada 100 mil euros de crédito, a subida será de 126 euros. Assim, a prestação de um empréstimo de 100 mil euros sobe para 469 euros (mais 126 €), de 150 mil euros sobe para 704 euros (mais 189 € ) e 200 mil euros aumenta para 938,5 euros (mais 251,5 €).Leia a notícia completa no Correio da Manhã