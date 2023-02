Inês Gonçalves acusa direção da RTP de assédio moral

Jornalista solicitou inquérito disciplinar ao diretor de Informação, António José Teixeira, ao diretor-adjunto, Hugo Gilberto, e ao coordenador Manuel Fernandes Alves.

Depois de ter sido alvo de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento por apresentar a gala do 110.º aniversário da Associação de Futebol do Porto, emitida pelo Porto Canal, Inês Gonçalves aproveitou um plenário da RTP para falar pela primeira vez. A jornalista explicou que "são claros os indícios de assédio moral por parte de alguns elementos com cargos de responsabilidade na estrutura da RTP".Leia a notícia completa no Correio da Manhã