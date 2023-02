CMTV com o melhor janeiro de sempre cresce mais de 21%

Televisão do Correio da Manhã registou 5% de share, bem acima dos principais concorrentes.

A CMTV fechou o mês de janeiro a liderar o mercado de informação nacional.

A televisão do Correio da Manhã fecha o primeiro mês de 2023 com um share médio acima de 5%.

Este share representa uma média de 108.400 espectadores a cada minuto sintonizados na CMTV.

No cômputo global, a CMTV registou 5% de share, bem acima dos principais concorrentes: CNN, com 3%, e SIC Notícias, com 2,2%.

A RTP3 regista um share médio mensal de 0,5% no cabo.

O resultado obtido em janeiro representa um crescimento de 21,9% em relação ao período homólogo do ano anterior, em que a CMTV tinha obtido um share médio de 4,1%.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.